Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ekranı | Doğal Gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler? Aylık ne kadar, kaç TL ödeniyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen doğal gaz tüketim desteği, sosyal yardım alanında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Başvuru sürecinde belirlenen şartlar doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenlenen bu destek, düzenli sosyal yardım programları içerisine alındı. Peki goğal gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen doğal gaz tüketim desteği, sosyal yardım alanında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Başvuru sürecinde belirlenen şartlar doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenlenen bu destek, düzenli sosyal yardım programları içerisine alındı. Peki goğal gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler?
Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar yaşayan ve doğal gaz tüketiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için sunulan doğal gaz tüketim desteği başvuru süreci devam ediyor. 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olan bireyler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen hanelere yönelik bu destekten faydalanabiliyor.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmekte olup, başvuruda bulunan kişilerden belirli kriterleri sağlayanlar destekten yararlanma hakkına sahip olmaktadır.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru sürecinde, önemli kriterler arasında Türk Vatandaşlığı, resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliği, ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği gibi şartlar bulunmaktadır. Ayrıca, başvuran kişilerin belirlenen ön eleme kriterlerini geçmeleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hak sahipliği kararı almaları gerekmektedir.
Belirlenen başvuru dönemlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan ve destek programından yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, doğal gaz arzının sağlandığı ilçede/beldede ikamet etmekte ve başvuru sürecinde seçtikleri, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunmaktadır.
HANE BAŞINA NE KADAR ÖDENİYOR?
Yıllık hane başı destek tutarları, bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste üzerinden belirlenmektedir. Destek tutarları hane başına yılda 900 TL ile 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu tutarlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte gerçekleştirilmektedir.
Doğal gaz tüketim desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kimlik belgeleri ve resmi ikamet adreslerine kayıtlı mesken türü aboneliğe ait doğal gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı ile başvuruda bulunabilirler. Destek programı, ihtiyaç sahiplerine ekonomik bir nefes aldırmayı amaçlayarak, vatandaşların doğal gaz tüketimini daha uygun şartlarda karşılamalarına destek olmayı hedefliyor.
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- Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ekranı | Doğal Gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler? Aylık ne kadar, kaç TL ödeniyor?
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