Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuru ekranı | Doğal Gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler? Aylık ne kadar, kaç TL ödeniyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen doğal gaz tüketim desteği, sosyal yardım alanında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Başvuru sürecinde belirlenen şartlar doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenlenen bu destek, düzenli sosyal yardım programları içerisine alındı. Peki goğal gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar yaşayan ve doğal gaz tüketiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için sunulan doğal gaz tüketim desteği başvuru süreci devam ediyor. 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olan bireyler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen hanelere yönelik bu destekten faydalanabiliyor.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?