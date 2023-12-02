SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak’ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI!

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.