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SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak'ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak’ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...

Kasım ayı enflasyon oranı, memur maaşları ile SGK tarafından ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. 2023 Kasım ayı enflasyonu 4 Aralık tarihinde açıklanacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bu anket sonuçları, enflasyon beklentilerinin ve ekonomistlerin öngörülerinin resmi açıklamadan önce tahmin edilmesine yardımcı oluyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte maaş zammı için son tahminler...

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu olmaya devam ediyor. 2024 Ocak zammı ile yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar netleşiyor. Şu an 7.500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı için en az 10.000 TL'nin konuşulduğu bir süreçte, emekliler Kasım enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte güncel maaş hesaplama tablosu...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ocak ayında gerçekleşecek emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5. veri açıklanıyor...

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

Bu veri, emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirlemede kritik bir kriter olarak ön plana çıkacak.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim verilerine göre, 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti. Böylece refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

OCAK ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ KALDI!

Refah payı hariç nihai zam oranı için 2 veri kaldı. TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi günü, Aralık ayı enflasyon rakamlarını ise 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları Ocak ayı başında kesinleşecek.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI!

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ YOLDA

Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak. Emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artış yaşayacak. Bunun yanı sıra Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı sınırı yeniden belirlenecek.

Emekli kök maaş zammı ile yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artış yaşayacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden hesaplanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memur ve emekli zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

YENİ TAHMİNE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMASI!

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.444,50

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.583,76

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.723,02

Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 10.862,28

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.001,54

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.140,80

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.280,06

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.419,32

Mevcut maaş: 8.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.558,58

Mevcut maaş: 8.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.697,84

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.837,10

Mevcut maaş: 8.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 11.976,36

Mevcut maaş: 8.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.115,62

Mevcut maaş: 8.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.254,88

Mevcut maaş: 8.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.394,14

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.533,40

Mevcut maaş: 9.050,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.603,03

Mevcut maaş: 9.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.672,66

Mevcut maaş: 9.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.811,92

Mevcut maaş: 9.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 12.951,18

Mevcut maaş: 9.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.090,44

Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.229,70

Mevcut maaş: 9.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.368,96

Mevcut maaş: 9.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.508,22

Mevcut maaş: 9.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.647,48

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 13.926,00

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.065,26

Mevcut maaş: 10.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.204,52

Mevcut maaş: 10.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.343,78

Mevcut maaş: 10.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.483,04

Mevcut maaş: 10.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.622,30

Mevcut maaş: 10.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.761,56

Mevcut maaş: 10.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 14.900,82

Mevcut maaş: 10.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.040,08

Mevcut maaş: 10.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.179,34

Mevcut maaş: 11.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.318,60

Mevcut maaş: 11.100,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.457,86

Mevcut maaş: 11.200,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.597,12

Mevcut maaş: 11.300,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.736,38

Mevcut maaş: 11.400,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 15.875,64

Mevcut maaş: 11.500,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.014,90

Mevcut maaş: 11.600,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.154,16

Mevcut maaş: 11.700,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.293,42

Mevcut maaş: 11.800,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.432,68

Mevcut maaş: 11.900,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.571,94

Mevcut maaş: 12.000,00

Yüzde 39.26 zamlı maaş: 16.711,20

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