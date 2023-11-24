THY’nin yüzde 100 iştiraki AJET 2024’te gökyüzünde

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2018'DEN BERİ 177 MİLYONU AŞKIN YOLCU TRAFİĞİ
Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız Avrupa'da birinci dünyada yedinci sıradadır. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı'mızda açıldığı günden bu yana 177 milyonu aşkın yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Bizlere ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanımızı da yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştiriyoruz. Havalimanımızın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak 2.pistimizi tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
DIŞ HATLARDA DA TÜRK TAŞIYICILARININ REKABETİNİ ARTIRACAK ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAKTIR
Bakan Uraloğlu, "Bugün, yüzde 100, Türk Havayolları iştiraki olarak bizleri bir araya getiren AJET Havayolu İşletmesi de sürekli büyüyen ve gelişen havacılık sektörümüzün en somut adımlarından biri olmuştur. Verimliliğe odaklanarak hava taşımacılığını geniş bir yolcu kitlesine erişebilir kılmaya çalışan Anadolu Jet bugüne kadar THY markası altında Türk sivil havacılığına büyük hizmet vermiştir. Şimdi, 2008 yılında THY'nin bir markası olarak kurulan AnadoluJet'in, 'uçmayan kalmasın' mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz. AnadoluJet markamızı küresel standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerine 'AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam ettireceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır" dedi.