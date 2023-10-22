Türkiye kesintisiz büyüyor! Bakan Bolat OVP yol haritasına değindi: Hedefimiz enflasyonu tek hanelere indirmek

"YEŞİL PASAPORT BİRÇOK ENGELİ AŞMADA ÇOK FAYDALI OLDU"

İhracatçılara yeşil pasaport kullandırdıklarını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Yeşil pasaport kullanımı 2018'de başladı ve birçok engeli aşmada çok faydalı oldu. Bu noktada kuralları daha da gevşetmek yeşil pasaportların da vize kapsamına girmesi tehlikesini doğuracaktır, dikkatli hareket ediyoruz ama daha geçen hafta Brüksel'deydim. Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve komisyon üyeleriyle güzel toplantılar yaptık. Avrupa Birliği seçimden bu yana Türkiye ile ticaret ve ekonomiyi geliştirme temelinde olumlu ve yapıcı bir diyalog süreci başlatma arzusunda, biz öyle algılıyoruz, bize ifade ettikleri de bu. 8 Kasım'da genişleme raporuyla Türkiye dosyasını açacaklar. Aralık ayının ortasında da Türkiye'yle ilgili liderler düzeyinde üye devletler bir yol haritası belirleyecekler ama bizim bastırmamız üzerine vize işlemlerinin bir kere serbest olması, vize muafiyetini almamız bizim hakkımız. Ankara Anlaşması yani ortaklık anlaşması gereğince ve 2016 yılında imzalanan göç, kabul ve vize protokolü gereğince fakat genelde hukuki metinleri işlerine gelince kabul etmeme eğilimi hakim olunca da vize konusunu Türkiye'nin vatandaşlarına yönelik bazen politik amaçlarla kullanmak isteyince istemediğiniz tatsız sıkıntıları yaşadık, gördük ben de şahsen bakan olmadan önce aynı sıkıntıyı kendi aile fertlerimde yaşadım. Avrupa Birliği'nde komisyon vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda söz verdiler. 'Önemli bir çalışma başlattık' dediler. Yakında bunun işaretlerini uygulamasını göreceğiz."

Bolat, hükümet olarak son dönemde kredilere yönelik yeni adımlar atarak ülkenin ekonomi hacmini büyütmeye yönelik değişikliklere gittiklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise geçen yıl 180 ülkeye 10,5 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirterek, bu yılın ilk 9 ayında ise 7,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.