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Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! TÜİK Kasım 2023 ekonomik güven endeksi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! TÜİK Kasım 2023 ekonomik güven endeksi

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Verilere göre ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 95,3'e düştü.

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