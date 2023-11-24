Bakan Bolat İnovasyon Haftası etkinliğinde konuştu: Türkiye bilişim sektöründe Şampiyonlar Ligi’nde

Türkiye'nin girişimci ruhunun ve yenilikçi kapasitesinin bir göstergesi olan Türkiye İnovasyon Haftası ve benzeri faaliyetler sayesinde, AR-GE faaliyetleri, teknoloji gelişimleri ve inovatif çözümlerle dünyaya örnek olduğunu dile getiren Bolat, bilgi ve tecrübeyi paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefine yakışır şekilde Türkiye'nin teknolojik ve fikri kapasitesinin gelişmesine katkıda bulundukları ifade etti.

"EKONOMİMİZ 21 YILDAN BU YANA YILDA ORTALAMA YÜZDE 5,4 ORANINDA BÜYÜMEYİ BAŞARDI"

Türkiye'de 21 yıldan bu yana uygulanan doğru politikalar, istikrarlı yönetim ve iş dünyasının katkıları ve milletin her bir ferdinin alın ve akıl terleri sayesinde Türkiye olarak büyük bir başarı hikayesi yazıldığını belirten Bolat, "Allah'a şükürler olsun ekonomimiz 21 yıldan bu yana yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyümeyi başardı. Ve son 12 çeyrektir de kesintisiz büyümekte ve istihdam sağlamaktadır. Dünya ekonomisinde bu yıl yaşanan büyük bir durgunluk ve dünya ticaretindeki büyük bir gerilemeye rağmen Türkiye'mizin ihracatındaki artış eğilimi de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"ORTA VE ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 40 BUÇUK OLDU"

Türkiye'nin mal ihracatını son 20 yılda 7,5 kat artışla 2022 sonunda 254 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"2021 yılında dünya ihracatından yüzde 1 pay almayı başaran ülkemiz 2023 yılında bu rakamı yüzde 1,03'e yükseltmeyi de başardı. İnşallah bu yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahminimiz olan 255 milyar doları geçeceğiz. Burada dikkat çekici bir husus olarak katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatımızın üzerinde durmak istiyorum. 2002 yılında orta ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 30 iken, 2023'ün ilk 10 ayı itibarıyla bu rakamı 80 milyar dolar ile yüzde 40,5'lik bir paya yükseltmeyi başardık. İnovatif sektörlerle sürdürülebilir ihracata katkı sağlaması bakımından son derece önemli olan ve cari dengemizde önemli katkılar sağlayan hizmetler ihracatındaki tablo da bizleri sevindirmektedir."