Seçil Erzan paraları nereye kaçırdı? Futbol dünyasını sarsan vurgunda ikinci iddianame: Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya...
Türkiye günlerdir futbol dünyası başta olmak üzere bazı kişileri kapsayan dolandırıcılık olayını konuşuyor. Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu gibi birçok ismin adının karıştığı olayın baş kahramanı Seçil Erzan tutuklanırken; soruşturmada ikinci iddianamenin yazılması gündeme geldi. Bu iddianame ile birlikte birçok detayın daha ayrıntılı şekilde ele alınacağı öğrenildi. İddianamede adı sıkça geçen Semih Kaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Kaya'nın GPS'li çantayı bulduğunda korktuğunu söylediği ve Erzan'a 6 kez para verdiğini iddia ettiği öğrenildi.
Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Buse Terim, Volkan Bahçekapılı gibi tanıdık isimlerin adının karıştığı olayda fon vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Olayla ilgili hazırlanan ilk iddianamede ilginç detaylar yer alırken, yazılacak ikinci iddianame ile dolandırıcılık zincirinin daha net ortaya koyulacağı öğrenildi. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi de köşesinde kaleme aldığı yazıda Seçil Erzan'ın kurduğu ponzi zinciri ile ilgili yazılacak ikinci iddianamenin detaylarını değerlendirdi. Selvi ayrıca paraların nerede olabileceğine de değindi.
İşte Selvi'nin yazısından o bölümler
DENİZBANK NE YAPACAK?
Seçil Erzan'ın ünlü futbolcuları büyük kâr vaadiyle dolandırdığı olayda da gözler Denizbank'a çevrilmiş durumda. Banka "Parayı verirken bize mi sordular?" diyor.
SORULAR... SORULAR...
Yeşil sahalarda izlemekten zevk aldığımız futbolcular bu işin neresinde? Fatih Terim ismi üzerinde bir gizem perdesi mi var? Bu olayın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan ikinci bir iddianame daha geliyor. İkinci iddianame ve yargılama sürecinde bazı isimlerin rolünün daha da netleşeceğini düşünüyorum.
FATİH TERİM BU İŞİN NERESİNDE?
Fonun adına 'Fatih Terim fonu' deniliyor. Parasını kaptıranların çoğunluğu Fatih Terim'in yakın çevresindeki isimler. Kızı Buse Terim var. Seçil Erzan, "Beni kızı gibi severdi" dediği Fatih Terim'in ismini kullanarak bazı futbolcuları fona katılması için ikna etmiş. Fatih Terim, "Ben para vermedim" diyor. Seçil Erzan'ın evinde bulunan tabloda Fatih Terim isminin karşılığı boş bulunuyor. Fatih Terim iddianamede müşteki olarak da başka bir sıfatla da yer almıyor.
DENİZBANK'TAKİ GÖRÜŞME
Ama Fatih Terim ismine bazı yerlerde rastlıyoruz. Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun avukatları, mahkemedeki savunmalarında Fatih Terim'in de fona para verdiğini söyledi. "Terim'in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş'ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenip ödenmemesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim'in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu" iddia ettiler.
SEÇİL ERZAN'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ
Bu olay ne? Arda Turan-Seçil Erzan telefon konuşmasında geçiyor.
Arda Turan - Seçilciğim biz sabah 8'de Hakan Ateş'i arayacağız. Yarım saat sonra da buluşacağız
Seçil Erzan - Siz saat 8.5'ta Hakan Ateş'le mi buluşacaksınız?
Arda Turan - Evet
Seçil Erzan - Kim kim?
Arda Turan - Ben, Emre Belözoğlu, Fatih Hoca... Mağduruz. "Hakan abi. Biz Denizbank'a inanıp geldik. Bizim mağduriyetimizi gider, bu olay kapansın, basına yansımasın" diye...
MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Seçil Erzan, savcılıktaki ifadesinde, "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım" derken, mahkemede Terim'in ismini vermişti. "2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben de bir şekilde o parayı devam ettirdim" diye anlattı.
Mahkeme başkanı bunun üzerine "Bu 300 bin doları size kim verdi?" diye sordu. Seçil Erzan bu soruya, "Bu kişi Fatih Terim'dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu" diye yanıt vermişti.
TERİM'İN ROLÜ
Fatih Terim'in bu olaydaki rolünü anlayabilmek için ikinci iddianameyi ve yargılama sürecini görmek gerekecek.
SEMİH KAYA
Seçil Erzan'ın çok para vaadiyle kandırdığı futbolcular arasında çok mağdur olanlar var. Semih Kaya gibi verdiği paradan fazlasını alıp tefeci durumuna düşenler var. Semih Kaya'nın futbol topuna kafa attığını biliyorduk ama bu sayede Seçil Erzan'ın kafasına silah dayamak gibi, 'Benim MİT'te tanıdıklarım var' diye tehdit etme gibi bir huyunun da olduğunu öğrendik.
PASTANEDE VERİLEN MİLYON DOLARLAR
Futboluna hayran olduğum iki isim Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise bu işin en büyük mağdurları.
EMRE BELÖZOĞLU PARAYI NASIL VERMİŞ?
Emre Belözoğlu'nun parasını Seçil Erzan'a ulaştıran, aynı zamanda kuzeni olan Volkan Bahçekapılı şöyle anlatıyor: "İlk olarak 17 Mart'ta Emre Belözoğlu bana 1.492.000 USD parayı nakit olarak verdi. Ben bizzat bu parayı Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesi'nde, odasında teslim ettim. Aynı gün Emre Belözoğlu tarafından tekrar elden 1.400.000 USD para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent'teki ofisimden teslim aldı. Emre Belözoğlu'ndan duyduğum kadarıyla 18 Mart'ta 400.000 USD parayı Emre Belözoğlu'nun şoförü Alpaslan Akyüz, Denizbank Genel Müdürlük binasının hemen önünden elden teslim etmiştir."
İYİ NİYET ABİDESİ
Son ana kadar iyi niyetini koruyan ve Seçil Erzan'a yardımcı olmaya çalışan Arda Turan ise milyon dolarları bakın nasıl yatırmış?
"Seçil Erzan'ın da çok sık aramasından artık bunalmıştım. Ben de 3.000.000 USD'yi parayı elden Denizbank Levent Şube'sinin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesi'nde elden teslim ettim. Ben yine aynı şekilde 4.000.000 USD daha Fulya Acıbadem'in karşısında bulunan SS Moto Kiralamadaki Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm, yine elden verdim. Akabinde tam tarihini hatırlayamamakla birlikte Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4.000.000 USD daha nakit parayı elden verdim."
PARALAR BULGARİSTAN'DA MI?
Burada en kritik nokta 45 milyon doların nerede olduğu. Bu olayda Seçil Erzan'a yardımcı olduğu anlaşılan Ali Yörük'ün günübirlik olarak Bulgaristan'a gidip gelmesinden dolayı "Parayı Bulgaristan'a mı kaçırdılar?" diyenler var. Ama o paralar Ali Yörük'ün kaçırdığı paralar da olabilir. O nedenle bu işin en önemli halkası olan paralara ilişkin bir ize rastlanmış değil.
SEMİH KAYA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
iddianamede, Seçil Erzan'ın ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya'nın olaya ilişkin soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.
TOPLAM 6 KEZ PARA VERMİŞ
Semih Kaya 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.
"SEÇİL, SAKLI FONA PARA YATIRMAM İÇİN İKNA ETTİ"
Semih Kaya, ilk olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar parasını çekip Erzan'a Florya Şubesi'ndeki odasında bizzat elden teslim ettiğini, Erzan'ın kendisine kaşeli ve ıslak imzalı bir belge verdiğini, parayı verirken bir kişinin daha odada olduğunu, saklamalı fondan haberi olan bu kişiyle tokalaştığını, Erzan'ın bu kişiyi Ali'nin kardeşi Atilla olarak tanıttığını belirtti. Erzan'ın yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alacağını vaat ettiğini de söyleyen Kaya, "Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da saklı fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan'a teslim ettim" diyerek elinde belge olduğunu söyledi.
"FON GETİRİSİ OLARAK ÖDEMELER YAPTI, NE KADAR ÖDEME YAPTI BİLMİYORUM"
Kaya, Florya Şubesi'ndeki hesabını Seçil Erzan'ın 2022 Temmuz'da tayin olmasıyla Levent Şubesi'ne taşıdığını ifade ederek, "Fona para yatırdıktan sonra hemen hemen her hafta Seçil'in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 kez Seçil'e Levent'teki odasında elden ödeme yaptım. İlkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar şeklinde ödeme yaptım. Ödeme yaptığım zaman her seferinde Seçil Erzan'dan ödeme yaptığıma dair belge aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci kez 600 bin dolar ödeme yaptım, yine aynı ay içerisinde altıncı kez 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan'dan ödemelere ilişkin ıslak imzalı belgeleri aldım. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi altında bir takım ödemeler yaptı. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum" dedi.
"4 MİLYON 100 BİN DOLAR VERDİM, 530 BİN DOLAR ALACAĞIM KALDI"
Kaya, kendisinin de toplamda ne kadar ödeme yaptığını bilmediğini öne sürerek, Erzan'ın yanında bulunan ve banka çalışanı olarak bildiği Ali Yörük'e 1 milyon 200 bin doları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde elden teslim ettiğini, yaptığı 6 ödeme dışında Erzan'ın yönlendirmesiyle 2022 yılı sonlarına doğru 355 bin doları Ali Yörük'ün hesabına EFT yaptığını, toplamda Erzan'a saklamalı getirili fona yatırması için 4 milyon 100 bin dolar para verdiğini, Seçil Erzan'ın da kendisine 3 milyon 500 bin dolar parayı geri ödediğini, bunu fon getirisi olarak geri ödediğini, 530 bin dolar alacağının kaldığını söyledi.
"FONA PARA YATIRIRKEN HERHANGİ BİR KİMSENİN İSMİNDEN BAHSETMEDİ"
Semih Kaya ifadesinde, Erzan'ın fona ilişkin kısa süreli vadelerden yani 20-30 gün süreli değişken vadelerden bahsettiğini belirterek, "Fona para yatırırken herhangi bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon olduğunu ve getirisinin tamamen bana ait olacağını söylemişti" dedi. Erzan'ın iki ödemeyi Levent'teki odasında, diğerlerinin şube önünde araç içerisinde teslim ettiğini de söyleyerek, "Akabinde zaten birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdiği paraları Denizbank'taki hesabıma yatırdım" dedi. Savcının, Bodrum'da gayri menkulu olup olmadığını sorması üzerine Semih Kaya, Bodrum'da bir villa satın aldığını, ödemeleri devam ettiği için tapusunu üzerine alamadığını, 2022 Eylül'de Denizbank Levent Şubesi'nde 100 bin dolar parayı villalardan sorumlu kişiye ödediğini, Erzan'ın da yanında olduğunu, birinci kattaki vezneden parayı alıp sorumlu kişiye teslim ettiğini belirtti.
"SEÇİL MÜDÜR 'ÇANTA SENDE KALSIN' DEMİŞ"
Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından aldığı çantadan GPS çıkması olayını ise şöyle anlattı: "Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım'da teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm. Zaten şubeye gitmeden önce Seçil'i arayıp konu hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim."
DELİLLERİ TOPLANAMAYAN MÜŞTEKİLERE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bankacı Seçil Erzan ve 6 sanık, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın iddianamesinde, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun toplamda 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı ifade ediliyor. İddianamede, dosya kapsamında henüz delilleri tam olarak toplanamayan bir kısım "müşteki ve müşteki-şüpheliler" hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve delillerin toplanmasının ardından birleştirme talepli iddianame düzenleneceği kaydedilmişti.
BDDK RAPORUNA GÖRE 29 ŞİKAYETÇİNİN İDDİA ETTĞİ TUTAR DAHA FAZLA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna göre, Seçil Erzan'a muhtelif zamanlarda elden veya nakden para veren 29 şikayetçi yer alıyor. Raporda, başvuru sahiplerinden bir kısmının paralarını kısmen veya tamamen geri alamadıkları belirtilerek bankaya ulaşan iddialara göre şikayetçilerin iddia ettikleri tutarın ise toplamda 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde olduğu tespit edilmişti.
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