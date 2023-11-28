Seçil Erzan paraları nereye kaçırdı? Futbol dünyasını sarsan vurgunda ikinci iddianame: Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya...

"SEÇİL, SAKLI FONA PARA YATIRMAM İÇİN İKNA ETTİ"

Semih Kaya, ilk olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar parasını çekip Erzan'a Florya Şubesi'ndeki odasında bizzat elden teslim ettiğini, Erzan'ın kendisine kaşeli ve ıslak imzalı bir belge verdiğini, parayı verirken bir kişinin daha odada olduğunu, saklamalı fondan haberi olan bu kişiyle tokalaştığını, Erzan'ın bu kişiyi Ali'nin kardeşi Atilla olarak tanıttığını belirtti. Erzan'ın yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alacağını vaat ettiğini de söyleyen Kaya, "Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da saklı fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan'a teslim ettim" diyerek elinde belge olduğunu söyledi.

"FON GETİRİSİ OLARAK ÖDEMELER YAPTI, NE KADAR ÖDEME YAPTI BİLMİYORUM"

Kaya, Florya Şubesi'ndeki hesabını Seçil Erzan'ın 2022 Temmuz'da tayin olmasıyla Levent Şubesi'ne taşıdığını ifade ederek, "Fona para yatırdıktan sonra hemen hemen her hafta Seçil'in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 kez Seçil'e Levent'teki odasında elden ödeme yaptım. İlkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar şeklinde ödeme yaptım. Ödeme yaptığım zaman her seferinde Seçil Erzan'dan ödeme yaptığıma dair belge aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci kez 600 bin dolar ödeme yaptım, yine aynı ay içerisinde altıncı kez 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan'dan ödemelere ilişkin ıslak imzalı belgeleri aldım. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi altında bir takım ödemeler yaptı. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum" dedi.