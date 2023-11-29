2 milyon vatandaşın borcu siliniyor! Torba yasada dikkat çeken detay! Kimler kapsamda?

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da süre uzatımına gidilecek. KKM'nin 2022 deki vergisel etkisi 32.6 milyar lira iken, 2023 yılı sonu için 60 milyar lira olarak hesaplandı. 2024 de gider etkisinin 20 milyar lira olacağı öngörüldü. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 ve sonrasına ait borçları silinecek. Bu kapsamda, devlet 1 milyon 879 bin 401 kişiye ait 1 milyar 835 milyon 604 bin TL borcun tahsisinden vazgeçecek.