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GSS borçları silinecek, İlk konut alana indirimli kredi... 80 maddelik torba kanunda neler var?

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Giriş: 27.11.2023 10:32
Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yeni torba yasa ile sistem hatasında vatandaş mağdur edilmeyecek. AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içinde GSS borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının faturasının vatandaşa kesilmemesi, sistem sıkıntılarında vergiler için ek süre verilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer aldı.
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