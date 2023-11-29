Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda beklenen zam oranlarına dair büyük bir merak içerisindeler. FKB tarafından yapılan Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçları, emekli maaşlarına yönelik artış beklentilerine ışık tutuyor. Ankete göre, önümüzdeki 6 aylık dönem için öngörülen enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemekte etkili olacak. Yüzde 40'lık bir zam oranıyla yeni emekli maaşları hesaplandı.
Yılın sonuna yaklaşırken, gözler Ocak ayındaki zam oranlarına çevriliyor. Özellikle emekliler için bu dönem, enflasyon verilerinin belirleyici olduğu bir zam sürecini işaret ediyor. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, bu konuda önemli ipuçları sunuyor. Peki 2024 Ocak ayında emekli maaşları yüzde kaç artacak? Emekli maaşları yüzde kaç artacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem'in yazısı...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan taban maaşlarının artırılması için çalışmalar başladı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yasa teklifini sunması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zamları yaklaşırken taban maaş artışı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Seçimlerden önce 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılan taban maaşın yeniden artırılması gündemde. Bunun için yasa değişikliği gerekiyor.
AK Parti'de bu yasa değişikliği için hazırlıklar sürüyor. Emeklinin zamlı maaşını alması için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekiyor. Bu nedenle AK Parti önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacak. Kulislerde 7 bin 500 liranın 10 bin liraya çıkartılacağı konuşuluyor. Ancak rakam özellikle 6 aylık artış belli olduktan sonra kesinleşecek.
TABAN MAAŞA REFAH PAYI İLAVE
Emeklilerin Ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında çıkıyor. 6 aylık enflasyon SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışını oluştururken memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamına geliyor.
Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 oranında toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak. Yüzde 38'lik 6 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 49'u buluyor.
KÖK MAAŞA KADEMELİ ARTIŞ
Öte yandan taban maaşın altında aylık alan emekliler için de bir kademeli artış gündemde. Geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilere refah payı ile birlikte yüzde 25 artış yapılmıştı. Ancak birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için yüzde 25 artışa rağmen 7.500 TL almaya devam etmişlerdi. Bu yüzden özellikle düşük kök maaşlar için bir kademeli artış öngörülmüştü. Bu gerçekleştiği takdirde en düşük maaştan başlamak üzere bir kademeli artış söz konusu olabilecek. Bütün bu artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oranın ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.
ANKET BEKLENTİSİ %67.19
FKB'nin yayınladığı ankete göre, katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 67.19 olarak kaydedildi. Ankette yer alan katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri çeşitlilik arz ediyor. Yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, ve yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlemleniyor. Bu ankete dayanarak yapılan değerlendirmeler, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuyor. Bu durum, Ocak ayındaki emekli maaşı zamlarının yüzde 39.59 artacağı anlamına geliyor.
Ancak, zam oranları ve detaylar 3 Ocak'ta kesinleşecek. Eğer refah payı gibi ek faktörler de dikkate alınırsa, zam oranları daha da artabilir. Bu durum, emeklilere ödenen maaşların yanı sıra refah payının da kök aylıklara yansıtılması anlamına gelmektedir. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da gündemde. Bu noktada en az 10 bin lira seviyesinin konuşulduğu belirtiliyor.
📌İŞTE YENİ MAAŞLAR
6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.469,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.608,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.748,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.888,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.027,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.167,20
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.306,79
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.446,38
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.585,97
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.725,56
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.865,15
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.004,74
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.144,33
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.283,92
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.423,51
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.563,10
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.632,90
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.702,69
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.842,28
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.981,87
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.121,46
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.261,05
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.400,64
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.540,23
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.679,82
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.819,41
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.959,00
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- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
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