Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40’lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...

Yılın sonuna yaklaşırken, gözler Ocak ayındaki zam oranlarına çevriliyor. Özellikle emekliler için bu dönem, enflasyon verilerinin belirleyici olduğu bir zam sürecini işaret ediyor. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, bu konuda önemli ipuçları sunuyor. Peki 2024 Ocak ayında emekli maaşları yüzde kaç artacak? Emekli maaşları yüzde kaç artacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem'in yazısı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan taban maaşlarının artırılması için çalışmalar başladı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yasa teklifini sunması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zamları yaklaşırken taban maaş artışı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Seçimlerden önce 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılan taban maaşın yeniden artırılması gündemde. Bunun için yasa değişikliği gerekiyor.