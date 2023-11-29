Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! Karadeniz gazından ekonomiye büyük katkı
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın baş mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi oldu. O gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri ise bugün toplanmaya başlandı. Bu bağlamda Karadeniz'de son 3 ayda üretilen doğalgaz 284 milyon metreküpü aşarken, ekonomiye katkısı 4.3 milyar TL oldu. Günlük 1.5 milyon hanenin ihtiyacı karşılandı. İşte rakamlarla Karadeniz gazında son durum...
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın temellerini attığı Milli Enerji ve Maden Politikası, Türkiye için dönüm noktası oldu.
Ülkemizin hanesine artı olarak geçen bu adım sahada gücünü gösterdi.
EKONOMİYE BÜYÜK KATKI
Bu kapsamda Karadeniz gazından son 3 ayda üretilen doğalgaz miktarı 284 milyon metreküpü aşarken, bunun ekonomiye katkısı ise 4.3 milyar TL oldu.
Şu anda üretilen doğalgaz ile günlük 1.5 milyon hanenin doğalgazı Karadeniz'den karşılanıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre eylül ayında Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Tesisi'nin de bulunduğu illerden Zonguldak'ta 74 milyon 714 bin metreküp doğalgaz üretildi.
4.3 MİLYAR TL TÜRKİYE'NİN KASASINDA KALDI
Zonguldak'tan çıkan Karadeniz gazını 19.9 milyon metreküp üretimle Tekirdağ, 9.7 milyon metreküp üretimle Kırklareli takip etti.
Toplam üretimin yüzde 67.6'sı Zonguldak'tan yapılırken, yüzde 18'i Tekirdağ'dan, yüzde 8.8'i de Kırklareli'den yapılmış oldu. Karadeniz gazından ekim ve kasım aylarında ortalama günlük 3-4 milyon metreküp üretim yapıldığı hesaplandığında, son üç ayda Karadeniz'den üretilen gazın miktarı 284 milyon metreküpü aştı. Böylece, yaklaşık 4.3 milyar TL Türkiye'nin kasasında kaldı.
150 MİLYON TL KASAYA GİRECEK
Gazın halen basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırıldığı ifade edilirken, sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki faz-1 üretimde ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL, aylık bazda da 4.5 milyar TL Türkiye'nin kasasında kalacak.
1.5 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARŞILANIYOR
Sakarya Gaz sahasından üretilen gazın 2023 yılı Nisan ayında karaya ulaşmasıyla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinin ilk ay tüm tüketimleri ücretsiz olacak şekilde, sonraki aylarda ise aylık 25 metreküpe denk gelen tüketimlerinin bir yıl boyunca ücretsiz olması kararlaştırılmıştı.
Mayıs 2024'e kadar sürecek 25 metreküplük doğalgaz desteği ile birlikte 6.4 milyar metreküp doğal gaz bedelsiz olarak vatandaşlara sunulmuş olacak.
Karadeniz'de şu an ulaşılan günlük 4 milyon metreküplük doğalgaz üretimi 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor.
HEDEF 40 MİLYON METREKÜP ÜRETİM
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi iki fazda yürütülüyor. Projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açılmıştı.
Deniz tabanında yer alan üretim tesisi, 22 bin kilometrekare alandaki doğalgazı bir araya toplayarak karaya aktarıyor.
Bu yılın sonuna kadar projenin ilk fazı da tamamlanmış olacak. Bu arada, ikinci faz için çalışmalar da devam ediyor.
İkinci fazda üretimin günlük 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılması hedefleniyor. İkinci faz çalışmaları da üç yıl içinde tamamlanacak.
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