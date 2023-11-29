Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! Karadeniz gazından ekonomiye büyük katkı

Deniz tabanında yer alan üretim tesisi, 22 bin kilometrekare alandaki doğalgazı bir araya toplayarak karaya aktarıyor.

Bu yılın sonuna kadar projenin ilk fazı da tamamlanmış olacak. Bu arada, ikinci faz için çalışmalar da devam ediyor.

İkinci fazda üretimin günlük 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılması hedefleniyor. İkinci faz çalışmaları da üç yıl içinde tamamlanacak.