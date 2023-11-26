Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 21 yılda 3 bin 844 köprü inşa ettik

"TÜRKİYE'NİN ULAŞIM ALTYAPISI MODERNİZE EDİLDİ"

Toplam 68 bin 726 kilometre uzunluğunda yol ağı oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, kara yolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu artırıyor. Bu projelerle, Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız kara yolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. 'Yol medeniyettir' ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmet' düsturuyla çalışıyoruz."