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Çiftçilere mazot ve gübre desteği Resmi Gazete'de! Bakan İbrahim Yumaklı: Üretimimize güç katmaya devam edeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Çiftçilere mazot ve gübre desteği Resmi Gazete’de! Bakan İbrahim Yumaklı: Üretimimize güç katmaya devam edeceğiz

Çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına yapılacak destek miktardı da paylaşıldı. Alınan karar dair açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üretimimize güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.

Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

BAKAN YUMAKLI: ÜRETİMİMİZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı grafikli açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği hayırlı olsun. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimlilik ve kalitenin artırılması temel stratejilerimizdendir. Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ! İŞTE RAKAMLAR...

Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.

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