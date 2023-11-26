ÇKS ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar netleşti, yazılı başvurulacak! Ziraat Bankası’ndan IBAN’a yatacak: buzağı desteği, mazot ve gübre...

2023 üretim yılında çiftçilere yönelik tarımsal desteklemeler belirlendi. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde çiftçilere destek sağlanacak. Bu desteklemeler, çiftçilere ekonomik olarak katkı sağlamayı amaçlayarak tarım sektörünün sürdürülebilirliğine destek olacak. İşte gerçekleşecek ödemeler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.