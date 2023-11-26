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ÇKS ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar netleşti, yazılı başvurulacak! Ziraat Bankası'ndan IBAN'a yatacak: buzağı desteği, mazot ve gübre...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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ÇKS ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar netleşti, yazılı başvurulacak! Ziraat Bankası’ndan IBAN’a yatacak: buzağı desteği, mazot ve gübre...

Tarımsal desteklere ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf gibi ürünler için dekar başına yapılacak destek miktarları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Üretimimize güç katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bu desteklerle çiftçilere sağlanan ekonomik destek, tarım sektörünün güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Peki buzağı desteği ne kadar? Mazot ve gübre ödemeleri kaç TL oldu?

2023 üretim yılında çiftçilere yönelik tarımsal desteklemeler belirlendi. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde çiftçilere destek sağlanacak. Bu desteklemeler, çiftçilere ekonomik olarak katkı sağlamayı amaçlayarak tarım sektörünün sürdürülebilirliğine destek olacak. İşte gerçekleşecek ödemeler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.

Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

ÜRETİME GÜÇ KATARAK DEVAM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı grafikli açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği hayırlı olsun. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimlilik ve kalitenin artırılması temel stratejilerimizdendir. Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya, üretimimize güç katmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

İŞTE RAKAMLAR...

Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre,

aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre,

kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre,

fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre,

kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre,

çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates,

soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre,

yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre,

yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre,

diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak.

YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEK!

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.

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