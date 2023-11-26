Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları yüzde kaç çıkacak, beklenti ne yönde?m
Milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacakları zam oranları, yılın son 6 aylık enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94 artış göstermişti. Merkez Bankası'nın kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayının ilk haftasında 2023 Kasım enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. İşte detayları...
Milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacakları zam oranları, yılın son 6 aylık enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94 artış göstermişti. Merkez Bankası'nın kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 0,78 puan gerileyerek yüzde 67,23 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayının ilk haftasında 2023 Kasım enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. İşte detayları...
2023 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 47,00 - 51,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,00'ının beklentilerinin yüzde 28,00 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.
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- Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları yüzde kaç çıkacak, beklenti ne yönde?m
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