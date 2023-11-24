Çalışan emekliye de ikramiye yolda! Başkan Erdoğan talimat verdi! Torba Yasa ile...

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldığı için kapsam dışı bırakıldığı, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.