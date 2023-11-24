Çalışan emekliye de ikramiye yolda! Başkan Erdoğan talimat verdi! Torba Yasa ile...
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışan emeklilerin de yararlandırılması için çalışma başlatıldı. Başkan Erdoğan "ekonomik dengeleri bozmayacak" şekilde bir çalışma yapılmasını isterken, çalışma sonrası uygun bulunması durumunda çalışan emekliye ikramiye 'Torba Yasa'ya eklenecek.
Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "ekonomik dengeleri bozmayacak" şekilde bu konuda çalışma yapılmasını istedi.
Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.
Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldığı için kapsam dışı bırakıldığı, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.
Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.
MALİYET HESABI YAPILACAK
Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.
Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak.
Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.
Çalışan emeklilerin ikramiyeden yararlanması kararı çıkarsa düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak Torba Yasa teklifi içinde yer alması söz konusu olabilecek.
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