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Emekli, memur, işçi, ev hanımı… Milyonların gözü yeni torba yasada!

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 07:35
Milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e gelmesi beklenen yeni torba yasada. Emekliye zam düzenlemesi, esnafa Bağ-Kur prim avantajı, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konuların torba yasada yer alması bekleniyor.
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