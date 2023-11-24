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Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL'den yararlanamamışlardı, Başkan Erdoğan talimat verdi

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 10:34
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışan emeklilerin de yararlandırılması için çalışma başlatıldı. Başkan Erdoğan "ekonomik dengeleri bozmayacak" şekilde bir çalışma yapılmasını isterken, çalışma sonrası uygun bulunması durumunda çalışan emekliye ikramiye 'Torba Yasa'ya eklenecek.
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Çalışan emeklilere ikramiye
Çalışan emeklilere ikramiye
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