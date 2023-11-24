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Özel sektörde maaş zammı mesaisi! Asgari ücrete göre hesaplama başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Özel sektörde maaş zammı mesaisi! Asgari ücrete göre hesaplama başladı

Son dakika haberi | Ocak ayı öncesi asgari ücrete yüzde 50 civarında zam beklentileri artarken, özel sektör çalışanları da bu artıştan etkilenecek. Özel sektörde yeni yıl öncesi başlayan bütçe çalışmalarında zam oranı yüzde 50 olarak hesaplanmaya başlandı.

Çalışanların gözü Aralık başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, özel sektör şimdiden bordro çalışmalarına başladı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'tek zam' sinyali verdiği asgari ücrete de kamu çalışanları için öngörülen yüzde 50 oranında artış yapılması beklentisi büyüdü.

Özel sektör çalışanları için yeni yıl zammında enflasyonla birlikte asgari ücrete yapılacak artış oranı belirleyici olacak.

Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışa göre yapıyor.

SGK'ya bildirilen ortalama kazanç verileri bu yıl yapılan asgari ücret zammının ortalama maaşlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bu yıl asgari ücret artışı yüzde 107 olurken, son 1 yılda ortalama ücretteki artış da yüzde 112'ye ulaştı.

MİNİMUM 15 BİN 735 LİRA
Asgari ücret artışında enflasyon dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın yüzde 65 olan yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.

Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa 15 bin 735 liraya çıkacak.

Memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 zamla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

İşte asgari ücret zam tahminleri! İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ!

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