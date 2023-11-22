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Yusufeli Barajı yıl sonunda tam dolu olarak enerji üretecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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Yusufeli Barajı yıl sonunda tam dolu olarak enerji üretecek

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yıl sonunda baraj tamamen su depolamış vaziyette, tam kapasiteye geçmiş ve enerji üretir durumda olacak" dedi.

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