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22 KASIM DÖVİZ VE ALTIN KURU: Bugün altın ne kadar, düştü mü, kaç lira oldu? 1 Dolar, Euro, 22 ayar, gram, çeyrek, yarım...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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22 KASIM DÖVİZ VE ALTIN KURU: Bugün altın ne kadar, düştü mü, kaç lira oldu? 1 Dolar, Euro, 22 ayar, gram, çeyrek, yarım...

"Altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. İşte 22 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları...

"Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 22 Kasım 2023 tarihinde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen altın ve döviz kuru verileri haberimizde.

22 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek dolar, euro ve altın fiyatlarındaki güncel durumu öğrenmeye devam ediyor.

İşte 22 Kasım Çarşamba 2023 tarihli canlı ve anlık döviz kuru verileri:

ABD Doları:

Alış: 28,79 TL

Satış: 28,80 TL

Euro:

Alış: 31,44 TL

Satış: 31,45 TL

Sterlin:

Alış: 35,99 TL

Satış: 36,17 TL

1 Dolar = 28,80 TL

22 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın:

Alış: 1.848,36 TL

Satış: 1.848,69 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 3.057,00 TL

Satış: 3.100,00 TL

Yarım Altın:

Alış: 6.133,00 TL

Satış: 6.200,00 TL

Tam Altın:

Alış: 12.228,00 TL

Satış: 12.349,00 TL

Cumhuriyet Altını:

Alış: 12.516,00 TL

Satış: 12.706,00 TL

Ata Altın:

Alış: 12.548,00 TL

Satış: 12.674,00 TL

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