İlk hamle Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Enerjiye yeni strateji geliyor!
Türkiye enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda hamlelerine emin adımlarla devam ediyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Akdeniz'de yapılan arama çalışmaları, Gabar'da bulunan yüksek kaliteli petrol, doğalgaz depolama tesisleri, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve nükleer enerji hamlesi bu vizyonun öne çıkan maddeleri oldu. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji Politikası meyvelerini verirken, Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Türkiye Albayrak'ın bakanlığı döneminde enerjide bağımsızlığın fitilini ateşledi. Bugün o dönemdeki yapılanların ülkece meyvelerini yemeye başladık. Bayraktar'ın bakanlığı döneminde ise tam bağımsızlık yolunda atılan adımları güçlendirmenin ötesinde bir vizyon çiziliyor. O da şu; dengelerin yeniden oluştuğu dünya enerji piyasasında Türkiye söz sahibi ülke konuma geçiyor" dedi.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığının yolu Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde açıldı. Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, Karadeniz'de petrol arayışı bu yolun en önemli iki hamlesiydi.
2016 yılından sonra ekonomik bağımsızlığın enerji bağımsızlığından geçtiğimi bilen kadrolar işbaşı yapınca her şey lehimize işlemeye başladı. Konuyu köşesine taşıyan Dilek Güngör, "Türkiye Albayrak'ın bakanlığı döneminde enerjide bağımsızlığın fitilini ateşledi. Bugün o dönemdeki yapılanların ülkece meyvelerini yemeye başladık" dedi.
İşte Dilek Güngör'ün "Enerjiye yeni strateji geliyor" başlıklı yazısı:
Bugün yanı başımızda yaşanan Ortadoğu'daki savaşı düşünün. Her ne kadar son dönemde İsrail tarafının sürekli Tevrat'tan alıntılar yapması hatta açık açık söylemleri göz önüne alındığında savaş din savaşı gibi görünse de altında enerji güvenliğinin olduğunu da görmemiz gerekiyor. Zira, Rus gazına alternatif olarak görülen Akdeniz gazı ABD'li ve Batılı ülkeler için kritik düzeyde...
Hele hele geçtiğimiz yıl başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra...
Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren dünya üzerinde yaşanan çatışmaya varan krizlerin çoğunun, doğrudan veya arka planında gelişmiş devletlerin enerji maddelerine sahip olma veya enerjinin nakledildiği güzergâhların güvenliğinin sağlanması olduğu gerçeği ortadayken, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yola çıkmasının ne kadar kritik olduğunu anlayabiliyor musunuz?
Malumunuz, Türkiye 21 yıldır enerjide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli reformlar yaptı. Bu dönemi ikiye ayırmak gerekirse ilk yıllarda piyasa serbestleştirildi, düzenlendi. Bu alana 100 milyar dolar yatırım çekildi. Ancak 2016'dan sonra sessiz bir devrim yaşandı. Bir ülkenin tam bağımsızlığından bahsetmek için ekonomik olarak bağımsız olması gerektiğini, bunun da yolunun enerji bağımsızlığından geçtiğini bilen kadrolar işbaşı yaptı.
Berat Albayrak ve Alparslan Bayraktar 'Milli enerji ve maden politikası'nı şekillendirdi.
Bugün Albayrak bakanlıktan ayrılmış olsa da onunla birlikte stratejiyi belirleyen Bayraktar görevde...
Geçtiğimiz gün A Para'da 'Ekonomi Masası'nda Özlem Doğaner ile konuğumuzdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar...
Yeni dönemde yapacaklarını anlattı. Bir cümlesi dikkatimi çekti. Bayraktar ve ekibi Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapmak için yeni bir strateji kurgulamış...
Bu yeni strateji 2017'de yayınlanan, enerjinin 'Kırmızı Kitabı' diyebileceğimiz 'Milli enerji ve maden politikası'nı güncel gelişmelere göre yenileyen bir strateji...
Bakan çok detay vermedi. Ancak sözlerinin satır aralarından anladığım kadarıyla içinde yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, nükleerden gaz ve petrole kadar daha önceki strateji belgesinde yer alan hususların tamamı var. Ayrıca, hidrojen, depolama teknolojileri ve dijitalleşme konularına da yer verilmiş...
Bayraktar "Milli maden mücadelemiz başlıyor" diyerek bu alanda da seferberlik ilan edeceklerini söylüyor. Belli ki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni stratejinin merkezine madenleri koymuş... İkinci yüzyılda Türkiye'nin keşfedilmemiş hazineleri tek tek gün yüzüne çıkarılacak. Çıkarmanın da ötesinde Türkiye'nin önemli bir mineral kuşak üzerinde bulunmasına rağmen saf madenin ihracını yaparak elde ettiği geliri katma değerli ürünle daha da artırmanın peşine düşmüş...
Bunlar kulağa hoş gelen şeyler...
Bakan Bayraktar, önümüzdeki günlerde yeni stratejiyi kamuoyuna açıklayacak.
Ben de merakla bekliyorum.
Şunun altını çizerek bitireyim...
Türkiye Albayrak'ın bakanlığı döneminde enerjide bağımsızlığın fitilini ateşledi. Bugün o dönemdeki yapılanların ülkece meyvelerini yemeye başladık. Bayraktar'ın bakanlığı döneminde ise tam bağımsızlık yolunda atılan adımları güçlendirmenin ötesinde bir vizyon çiziliyor. O da şu; dengelerin yeniden oluştuğu dünya enerji piyasasında Türkiye söz sahibi ülke konuma geçiyor.
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