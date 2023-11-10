İlk hamle Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Enerjiye yeni strateji geliyor!



Bu yeni strateji 2017'de yayınlanan, enerjinin 'Kırmızı Kitabı' diyebileceğimiz 'Milli enerji ve maden politikası'nı güncel gelişmelere göre yenileyen bir strateji...

Bakan çok detay vermedi. Ancak sözlerinin satır aralarından anladığım kadarıyla içinde yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, nükleerden gaz ve petrole kadar daha önceki strateji belgesinde yer alan hususların tamamı var. Ayrıca, hidrojen, depolama teknolojileri ve dijitalleşme konularına da yer verilmiş...



Bayraktar "Milli maden mücadelemiz başlıyor" diyerek bu alanda da seferberlik ilan edeceklerini söylüyor. Belli ki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni stratejinin merkezine madenleri koymuş... İkinci yüzyılda Türkiye'nin keşfedilmemiş hazineleri tek tek gün yüzüne çıkarılacak. Çıkarmanın da ötesinde Türkiye'nin önemli bir mineral kuşak üzerinde bulunmasına rağmen saf madenin ihracını yaparak elde ettiği geliri katma değerli ürünle daha da artırmanın peşine düşmüş...