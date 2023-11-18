Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu! “İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 Temmuz- Eylül “3.Çeyrek” dönemine ilişkin “İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 Temmuz- Eylül "3.Çeyrek " dönemine ilişkin istihdam, genç işsizlik, ve işsizlik oranları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Paylaşımında enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığını belirten Yılmaz, ekonomide üretim oluşturma kapasitesini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Yılmaz paylaşımında, "Genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artıyor, oran oranları gerilemeye devam ediyor. 2023 Temmuz-Eylül 'III. Çeyrek' döneminde; istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi.
İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2'dir" ifadelerine yer verdi.
Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde; ekonomimiz istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artıyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) November 17, 2023
2023 Temmuz-Eylül (III. Çeyrek)… https://t.co/i10uu82k8I
Yılmaz paylaşımında ilerleyen dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadelede kararlılıklarını ve istihdama uygun politikalar izlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.
"TEK HANELİ RAKAMLARA 2026 YILINDA İNŞALLAH ULAŞACAĞIZ"
Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Bingöl Turizm Çalıştayı"nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, enflasyonun tek hanelere düşmesine ilişkin 2026'yı işaret etti.
"Gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda enflasyon düşüşlerini görmeye başlayacağız. Aylık bazda düşüşleri görmeye başladık. Geçen yazdaki aylık artışlar artık kalmadı. Daha düşük rakamlara doğru gidiyoruz ama yıllık etkiyi gelecek yılın ortalarından itibaren göreceğiz. Tek haneli rakamlara da 2026'da inşallah ulaşacağız. Her şeyi kırar döker, enflasyonu çok hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz. Ama bu takdir edersiniz ki doğru bir yaklaşım olmaz. Hem enflasyonu düşüreceğiz hem belli bir sosyal dengeyi koruyacağız hem de ekonomimizi belli bir düzeyde büyütmeye devam edeceğiz. Bunun politikalarını hayata geçiriyoruz."
Yılmaz, bunu yaparken sosyal kesimleri, çalışan kesimleri gözeten bir anlayış içinde mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, genel makro ekonomik durumda bir iyileşme olduğunu vurguladı.
Depremle ilgili bütçe açıklarını belli bir seviyede tutmayı başardıklarını, buna dönük tedbirler aldıklarını anlatan Yılmaz, bu konuda da riskleri azalttıklarını aktardı.
"CDS diye bir oran var. CDS, bir ülkenin risk primi. Bu 700'ler civarına çıkmıştı geçtiğimiz mayıs ayında, bugün geldiğimiz noktada 360 küsurlara kadar düşmüş durumda. Yani Türkiye artık finansal açıdan da çok daha istikrarlı bir noktaya doğru gidiyor ama bu bir süreç. Bu süreçte sabırla doğru politikaları uygulayarak sonuçlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yılmaz, koordineli bir şekilde hükümet, bakanlıklar, Merkez Bankası, para politikaları, maliye politikaları, reformlar, bütün bunları bir bütünlük içinde yöneterek sonuç alacaklarına inandığını söyledi.
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