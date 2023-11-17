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Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL'si olanlar hemen kontrol etsin! Darphane'de üretimi işte böyle yapılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL’si olanlar hemen kontrol etsin! Darphane’de üretimi işte böyle yapılıyor

Uluslararası standartlara uygun bir şekilde Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından büyük bir hassasiyet ve gizlilikle basılan Türk lirasının basım aşamaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 temel aşamadan geçirilerek üretilen banknotlar bankalar aracılığı ile piyasaya sürülüyor. İşte TL’nin basım aşamaları…

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