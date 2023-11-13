Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay - AYM tartışmasında bilinmeyenleri anlattı!

Seçimden önce soruşturmaya başlanmış olmak kaydıyla, Anayasa'nın 14'üncü maddesindeki durumlar bunun dışındadır diye de belirtiliyor. Bu durumlarda dokunulmazlığın olmadığı açıktır. Bir milletvekili ağır cezalık suç olursa gözaltına alınabilir, tutuklanabilir. Seçimden önce başlandıysa soruşturma devam eder. Bu yıllardır uygulanıyor. HDP Milletvekilleri buna örnektir. Soruşturması önce başlamıştır, milletvekili olduktan sonra da süreç içerisinde de cezası kesinleşenlerin meclisin TBMM Genel Kurulu'nda oylamasına bile gerek kalmadan vekilliği düşürülmüştür. Çünkü yasa açık ortadadır" dedi.