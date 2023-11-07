Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz

Hükümet olarak para politikasıyla maliye politikasının koordinasyonuna da büyük önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, bunu da Ekonomi Koordinasyon Kurulu Platformuyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurulun başkanlığını kendisinin yaptığını ifade eden Yılmaz, "Sadece bakanlarımızı davet etmiyorum öyle bir yetkim var. Farklı kurumları davet etme yetkim var. Üye olmasa bile kurulan dolayısıyla ben her kurula doğrusu Merkez Bankası başkanımızı yeri geldiğinde BDDK başkanımızı SPK başkanımızı başka bir takım kuruluşlarımızı davet ederek finansal piyasalarla maliye politikalarımız arasındaki koordinasyonu etkili bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu önemli. En az bunun kadar önemli olan üçüncü bir. Para politikaları ve maliye politikaları dışında yapısal reformlar yapısal reform gündemimizi de orta vadeli programda bugün gördüğümüz bu istişare platformu gibi pek çok istişareler yaparak şekillendirdik" dedi.

Türkiye'nin bir anlamda önceliklerini çıkarmaya çalıştıklarını da kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Yapısal reformların da 2 kanaldan etkisi var politikalarımıza. Bir tanesi somut sonuçlar kanalıyla etkiler yani bir alanda yapısal bir reform yaptığınızda işte 2 yıl sonra 3 yıl sonra 4 yıl sonra bunun somut etkilerini görüyorsunuz. Bu anlamda etkisi var yapısal reformların. Bir de beklenti kanalıyla etkisi var. Yapısal reform becerisi iradesi gösteren ülkeler geleceği çok daha parlak ülkeler oluyorlar. Dolayısıyla yatırımcılar yapısal reform yapıldığını görünce bunun şimdiden bugüne de beklentiler kanalıyla yansımalarını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu 2 kanal itibariyle yapısal reformların da çok önemli görüyoruz ve bu konuda da yine önemli bir çerçeve oluşturmuş durumdayız. Orta vadeli programımızın ekine ilk defa yapısal reformları takvimle indirilmiş bir şekilde ana öncelikleri belirlenmiş bir şekilde koymamızı da sebebi bu."