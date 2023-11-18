Maaşlar sil baştan değişiyor! Ocak ayı için yeni tahmin: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Yüzde 50’yi aşıyor...





Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa anketten çıkan tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 10.38 puan refah payı eklenmiş olacak. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak. Ancak emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada taban aylık için en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN