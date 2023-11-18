Maaşlar sil baştan değişiyor! Ocak ayı için yeni tahmin: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Yüzde 50'yi aşıyor...
Ocak ayına sayılı gün kala SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı için ilk veriler geldi. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yeni TÜFE tahminine göre emekliler için enflasyon zammı yüzde 39,62'yi, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 51.47'yi bulacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı görmek için 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerini bekliyor.
Şu ana kadar 4 veri belli olurken, artışlara ilişkin ipuçları da geliyor. Son ipucu Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle geldi.
YENİ TAHMİN GELDİ
Bir önceki ankette yüzde 68.01 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmine göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.62 olarak gerçekleşecek. Ocak'ta 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da bu durumda yüzde 49.62 olacak.
MEMURA EN AZ 33 BİN TL
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı Hakem Kurulu tarafından yüzde 15 olarak belirlenirken, buna eklenecek enflasyon farkı için ipucu da yeni anketle geldi.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 31.72'yi bulacak. Bu durumda yüzde 15'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 51.47'ye ulaşacak. Tahmin tutarsa en düşük maaş memurlarda 22 bin 17 liradan 33 bin 349 liraya, memur emeklilerinde 9 bin 877 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ZAM HESABI
✔ 2023 yılı enflasyon tahmini: % 67.23
✔ 2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: % 39.62
✔ Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: % 31.72
✔ Memur ve memur emeklisi Ocak ayı zam oranı: % 51.47
✔ En düşük memur maaşı: 33.349,15 TL
✔ En düşük memur emeklisi maaşı: 14.960,78 TL
EK İYİLEŞTİRME VAR MI?
Ocak zamları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak emeklilere ayrıca bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması gündemde. Eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa anketten çıkan tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 10.38 puan refah payı eklenmiş olacak. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak. Ancak emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada taban aylık için en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
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