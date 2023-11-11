MasterCard ve Visa’ya İsrail boykotu başladı! Milli ödeme sistemi TROY’a talep patladı





Banka kartı mı? Kredi kartı mı?

Tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. 2 kartında özellikleri birbirinden farklıdır demek yerine, banka kartı nakit ihtiyaçlarınızı hazırda bulunan para veya sahip olduğunuz nakitten karşılamaktadır. Kredi kartı ise, bankanızın sizin kredi sicil puanınıza göre verdiği limit dahilinde nakit veya kredi ihtiyaçlarınızı karşılar.

Anlaşmalı üye yerleri nereler?

TROY ilk günden beri birçok yerle anlaşma yaptı. E-ticaret sitelerinde bazı yerlerde halen kullanımda olmasa da birçok oyun platformunda geçiyor. E-ticaret platformlarının çoğunda da kullanılıyor.