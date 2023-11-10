Vatandaş TROY'a yöneldi! Katil İsrail boykotu talebi patlattı | TROY nedir, nerelerde kullanılır?
7 Ekim tarihinden itibaren katil İsrail Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Yerleşim yerleri, okul, cami, kilise ve hastaneleri bombalayarak Gazze'ye ölüm yağdıran terör devletinin saldırılarına destek veren Mastercard ve Visa yerine, yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a talep patladı. Bankaların telefonları kilitlenirken, TROY kart kullanımı ekimde, ocak ayına göre 14 kat arttı.
Giriş Tarihi: 10.11.2023
06:52
İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlayan kampanya ile İsrail'in saldırılarına destek veren dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi.
19 MİLYON KART BULUNUYOR Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü.
TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.