Vatandaş TROY’a yöneldi! Katil İsrail boykotu talebi patlattı | TROY nedir, nerelerde kullanılır?

İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlayan kampanya ile İsrail'in saldırılarına destek veren dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY gündem oldu.