1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YARININ ANAHTARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halka arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak; "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding olarak sürdürülebilirliğin yarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Küresel arenada varlık gösteren bir Türk markası olarak, sektörün gelişimine yön veren, yenilikçi teknolojileri üreten ve çevre dostu enerji çözümleri sunan markalara yatırım yapan bir yatırım işletmesi olma hedefiyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte büyüme hedefimiz doğrultusunda şirketimiz hisselerini halka arz etme kararı aldık. Yatırımcılarımızın katkısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüttüğümüz yatırımlarımızın anlamı daha da güçlenecek." şeklinde konuştu.