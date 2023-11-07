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İsrail'e destek veren MasterCard ve Visa'ya TROY tokadı! İşlem hacmi yüzde 50'yi aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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İsrail’e destek veren MasterCard ve Visa’ya TROY tokadı! İşlem hacmi yüzde 50’yi aştı

Türkiye'de geliştirilen yerli ve milli ödeme sistemi TROY'un işlem hacmi, bir önceki aya göre yüzde 57'lik artışla 47,9 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle Mastercard ve Visa ödeme yöntemlerinin İsrail'i desteklemesi nedeniyle uygulanan boykotun ardından TROY ödeme sistemindeki artış dikkat çekti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.

Troy ödeme sistemi nedir, nasıl başvuru yapılır? Hangi banka kredi ve hesap kartı üzerinden kullanılabiliyor? TROY ÖDEME SİSTEMİ NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR? HANGİ BANKA KREDİ VE HESAP KARTI ÜZERİNDEN KULLANILABİLİYOR?

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