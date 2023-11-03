52 ilimize daha YHT geliyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeledi
Türkiye, ulaşımda tüm zamanların zirvesini yaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 79 milyon 581 bin vatandaşa hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduklarını bildirerek 51 ilimize daha YHT müjdesi verdi. İşte haberin ayrıntıları...
"YHT İLE 52 İLİMİZİ DAHA BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ"
Türkiye'nin, YHT teknolojisi kullanan dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ıncı ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor."
Uraloğlu, YHT'lere ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, yüksek hızlı trenlerin 11 ile doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini anlattı.
RAKAM 80 MİLYONA YAKLAŞTI
Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.
2009 yılından itibaren hizmete giren yüksek hızlı tren hatlarında bu zamana kadar hizmet verilen yolcu sayıları şöyle:
ANKARA-ESKİŞEHİR-İSTANBUL HATLARI
Ankara-Eskişehir: 20 milyon 263 bin 697
Ankara-İstanbul: 27 milyon 618 bin 969
Eskişehir-İstanbul: 355 bin 849
Ankara-Eskişehir-İstanbul Toplam: 48.238.515
ANKARA-KONYA-KARAMAN-İSTANBUL
Ankara-Konya:19 milyon 122 bin 612
Konya-İstanbul: 9 milyon 453 bin 939
Ankara-Karaman: 1 milyon 312 bin 647
Karaman-İstanbul: 881 bin 057
Ankara-Sivas: 572 bin 968
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