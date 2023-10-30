Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Mega otoban projesi geliyor

ANKARA İSTANBUL ARASI YENİ OTOBAN

Şu anda Ankara ile İstanbul arasında bölünmüş yolumuz var. Halen hizmet ediyor. Ayrıca bir otoyolumuz var Bolu Dağı'ndan geçen o hizmet ediyor. Yaklaşık 1 ay gibi bir süredir Bolu Dağı'nda geçen sene olan olaydan dolayı Ankara istikametini kapatmıştık. Önümüzdeki günlerde orayı açacağız.

2002'de 8 milyon olan araç sahipliğimiz bu yıl 28 milyonlara geldi. Yeni yollara ihtiyacımız var kapasitemiz dolmak üzere. Biz orada yeni bir otoyol planlayıp yapımını gerçekleştirdik mi alternatif bir kapasite ile inşallah hizmete sunmuş olacağız."