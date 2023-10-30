Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Mega otoban projesi geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası yeni otoyol yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, "Ankara'dan başlayıp Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak. Sadece iki il arasındaki ulaşımı değil orta koridorda bulunan Türkiye'nin elini güçlendirmiş olacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni ulaşım projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu'nun konuşması şu şekilde:
"Ülkemizin en büyük mega kenti olan Ankara ve İstanbul arasında da yüksek hızlı tren projemiz var. 350 km hızla seyahat edeceğimiz projemiz var. Sadece ulaştırma projesi değil bu. Teknoloji geliştirme ile ilgili de bir proje.
'TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRMİŞ OLACAĞIZ'
Bu da yetmeyecek yeni otoyol projesi için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak. Sadece iki il arasındaki ulaşımı değil orta koridorda bulunan Türkiye'nin elini güçlendirmiş olacağız.
ANKARA İSTANBUL ARASI YENİ OTOBAN
Şu anda Ankara ile İstanbul arasında bölünmüş yolumuz var. Halen hizmet ediyor. Ayrıca bir otoyolumuz var Bolu Dağı'ndan geçen o hizmet ediyor. Yaklaşık 1 ay gibi bir süredir Bolu Dağı'nda geçen sene olan olaydan dolayı Ankara istikametini kapatmıştık. Önümüzdeki günlerde orayı açacağız.
2002'de 8 milyon olan araç sahipliğimiz bu yıl 28 milyonlara geldi. Yeni yollara ihtiyacımız var kapasitemiz dolmak üzere. Biz orada yeni bir otoyol planlayıp yapımını gerçekleştirdik mi alternatif bir kapasite ile inşallah hizmete sunmuş olacağız."
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