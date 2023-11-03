Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...
"Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair merakla beklenen araştırmalar başladı. Temmuz ayında hükümet tarafından yapılan yüzde 34'lük asgari ücret artışı, milyonlarca asgari ücretli çalışanın yaşam standartlarını iyileştirmişti. Ancak yeni yıla yaklaşırken, 2023 yılı için yapılacak olan asgari ücret zammı vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. İşte, asgari ücret zammı son dakika açıklamalar...
Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan için büyük bir önem taşıyor. Temmuz ayında gerçekleşen ara zammın ardından asgari ücretin net olarak 11 bin 402 liraya yükselmiş olması, çalışanlar için bir rahatlama sağlamıştı. Şimdi ise gözler Ocak zammına çevrildi. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olur? İşte, 2024 asgari ücret zammı tahminleri...
KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?
Asgari ücretin Bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır." bilgisini verdi.
Işıkhan, işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşüreceklerini belirtirken, "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı yüzde 7 buçuğa geriletmeyi hedefliyoruz." dedi.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Asgari ücret, temmuz ayında yapılan yüzde 34 zam ile net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.
ASGARİ ÜCRET 2023 İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR?
Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu. Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?
Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri şu ifadelerle açıkladı:
"Burada rakam telaffuz etmek güç olsa da, asgari ücretliler en az memur ve emeklilere yapılacak zam kadar bir beklenti içerisindeler. Yüzde 50 olmasa dahi yüzde 40-45 bandında asgari ücrete zam yapılacağını düşünüyorum.
Burada 11 bin 402 TL olan bir asgari ücret yüzde 40 artış olursa, 15 bin 900'ler seviyesinde, yüzde 45 artış olursa 16 bin 500'ler seviyesinde olacağını düşünüyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...
- IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!
- TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK son dakika açıkladı, hesaplar değişti: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"
- Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...
- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
- Çözebilenin IQ'su en az 150 çıkıyor! Resimdeki 5 burunsuz kardan adamı sadece bir dahi 30 saniyede buluyor
- Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!
- Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...