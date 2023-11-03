Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri şu ifadelerle açıkladı:

"Burada rakam telaffuz etmek güç olsa da, asgari ücretliler en az memur ve emeklilere yapılacak zam kadar bir beklenti içerisindeler. Yüzde 50 olmasa dahi yüzde 40-45 bandında asgari ücrete zam yapılacağını düşünüyorum.

Burada 11 bin 402 TL olan bir asgari ücret yüzde 40 artış olursa, 15 bin 900'ler seviyesinde, yüzde 45 artış olursa 16 bin 500'ler seviyesinde olacağını düşünüyorum."