Bakan Uraloğlu tarih verdi! İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşüyor

BELEDİYECİLİKTE BAŞARININ YOLU HALKLA İÇ İÇE OLMAKTAN GEÇİYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi geleceğe taşımak ve çağın her türlü ihtiyacına cevap veren dört başı mamur şehirler inşa etmenin kendilerinin öncelikli görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, belediyecilikte başarılı olmanın yolunun ise halkla iç içe olmaktan geçtiğini kaydetti. Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen icraat ve hizmetler de bu anlayış ve istikamet üzeredir. Biz istiyoruz ki AK Parti belediyeciliğinden İzmir de yeterince yararlansın. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Birlikte hareket ederek, taşın altına birlikte elimizi koyarak İzmir'i hak ettiği noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü ve tüm İzmirli vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Canı gönülden inanıyorum ki hep birlikte hem ülkemizi hem de İzmir'i daha da ileriye taşıyacak projelerde bir araya gelerek, ülkemizin kalkınması yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."