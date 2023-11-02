Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Oran verdi

EMEKLİLERE SOSYAL YAŞAMLARINI GÜÇLENDİRECEK PROTOKOL

Işıkhan, 12,2 milyon emekli ve hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını anımsatarak, şöyle konuştu:

"2002 yılında 6,5 milyon emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında 15,8 milyona ulaştığı, sosyal güvenliğin kapsamının sürekli genişlediğini de dikkate almalıyız. Bakanlık olarak emeklilerimizin ücret artışları yanında sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacak. Bu sosyal düzenlemeler sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır. Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz."

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine yeni ilaç ve tıbbi malzemeleri eklediklerini belirten Işıkhan, "Tip 1 diyabetli çocukların durumu benim de çok üzüldüğüm bir konu. Dün İstanbul'da 11 yaşında bir judocu öğrenci geldi. Parmaklarını gösterdi, delik deşik olmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konu gündeme geldi. SGK Başkanlığımızla da işbirliği içerisindeyiz. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması noktasında Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda değerlendirileceğini ve olumlu şekilde sonuçlandırılacağını belirtmek isterim." dedi.