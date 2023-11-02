İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 15 yılın en yükseği

Kurulun ekonomik aktivite ve enflasyona ilişkin güncellenmiş tahminleri kapsamında, banka faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25 seviyesinde kalacağı ve daha sonra kademeli olarak 2026'nın sonunda yüzde 4,25'e düşebileceği aktarılan açıklamada, PPK'nın bir önceki toplantısından bu yana gelişmiş ekonomilerde uzun vadeli devlet tahvili getirilerinin arttığı kaydedildi.

Açıklamada, manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 ile beklentilerin altında gerçekleştiği anımsatıldı. Bu aşağı yönlü eğilimin çekirdek enflasyondaki düşüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, yüzde 7'ye yakın olan hizmet sektörü enflasyonunun beklentilerin biraz üzerinde geldiği ifade edildi.