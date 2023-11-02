İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 15 yılın en yükseği
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilerle paralel şekilde sabit tuttu. Son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te faizi bırakan İngiltere Merkez Bankası, yıllık yüzde 2 enflasyon hedefinden uzak olunduğuna dikkat çekti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.
BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin 6'ya 3 oy ile politika faizini sabit tutmaya karar verdiği bildirildi. Üç üye, politika faizinin, 25 baz puan artırılarak yüzde 5,50'ye çıkarılması yönünde görüş bildirdi.
Kurulun ekonomik aktivite ve enflasyona ilişkin güncellenmiş tahminleri kapsamında, banka faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25 seviyesinde kalacağı ve daha sonra kademeli olarak 2026'nın sonunda yüzde 4,25'e düşebileceği aktarılan açıklamada, PPK'nın bir önceki toplantısından bu yana gelişmiş ekonomilerde uzun vadeli devlet tahvili getirilerinin arttığı kaydedildi.
Açıklamada, manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 ile beklentilerin altında gerçekleştiği anımsatıldı. Bu aşağı yönlü eğilimin çekirdek enflasyondaki düşüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, yüzde 7'ye yakın olan hizmet sektörü enflasyonunun beklentilerin biraz üzerinde geldiği ifade edildi.
Açıklamada, manşet enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilerek, buna rağmen enflasyonun düşüş eğilimini sürdürerek bu yılın son çeyreğinde yüzde 4,7'ye, 2024'in ikinci çeyreğinde de yüzde 3,75'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.
Enflasyondaki düşüşün enerji fiyatlarındaki gerileme, gıda fiyatları ve hizmet sektöründeki düşüşten kaynaklanacağı ifade edilen açıklamada, yüzde 2 hedefine 2025'in sonunda ulaşılabileceği dile getirildi.
Açıklamada, ülkenin ekonomik büyümesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyretmesi ve daha önce öngörülenden daha zayıf olmasının beklendiği belirtildi.
Bazı iş dünyası anketlerinin, dördüncü çeyrekte üretimde hafif bir daralmaya işaret ettiği aktarılan açıklamada, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyümesinin beklendiği ve bu oranın daha önce öngörülenden daha zayıf olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ekonomik faaliyetin durgunlaştığı bir ortamda istihdam artışının 2023'ün ikinci yarısında yumuşamasının ve işgücü piyasasında gevşemenin beklendiği ifade edilirken, maaş artışlarının bazı sektörlerde yüksek olmasına rağmen düşüş eğilimine gireceğinin öngörüldüğü aktarıldı.
BoE, Aralık 2021'den beri devam ettiği sıkılaştırma politikası kapsamında üst üste 14 kez faiz artışına gittikten sonra, ilk kez geçen ay politika faizini sabit tutmuştu. Kasım toplantısındaki kararla, BoE, para politikasındaki sıkılaşmaya ikinci kez ara vermiş oldu.
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