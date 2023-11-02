İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisi yılın bu dönemindeki seyrini yansıtacak ve vatandaşların maaş zammı beklentilerini belirlemeye yardımcı olacak. Ayrıca, kasım ayı kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri etkileyen kritik bir konu olarak gündemde bulunuyor. Tüm bu göstergeler, Türkiye'nin gelecekteki ekonomik gidişatına dair ipuçları sunacak ve birçok kişinin finansal planlamalarını etkileyecektir. Peki TÜİK ekim ayı TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ