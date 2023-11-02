İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
Kira artış oranı her yıl için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve TEFE (Üretici Fiyat Endeksi) gibi ekonomik göstergelere dayalı olarak belirlenir. Kira sözleşmelerindeki artış oranları genellikle yıllık bazda revize edilir. Kasım ayı, yeni kira artış oranlarının açıklandığı bir dönemdir. TÜFE ve TEFE endekslerine göre hesaplanan bu oranlar, ev sahipleri ve kiracılar için önemlidir çünkü kira bedelleri genellikle bu oranlar doğrultusunda artırılır. Peki ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisi yılın bu dönemindeki seyrini yansıtacak ve vatandaşların maaş zammı beklentilerini belirlemeye yardımcı olacak. Ayrıca, kasım ayı kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri etkileyen kritik bir konu olarak gündemde bulunuyor. Tüm bu göstergeler, Türkiye'nin gelecekteki ekonomik gidişatına dair ipuçları sunacak ve birçok kişinin finansal planlamalarını etkileyecektir. Peki TÜİK ekim ayı TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, buanket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerindesırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,92'sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38'inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR!
Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor.
KİRA SINIRLAMASI İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Kira artışına yüzde 25 sınırlamasında işyerleri yer almıyor.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023
Kasım ayının 3'ünde TÜİK tarafından belirlenen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ayı kira hesaplamalarına çevrilecek. Kasım ayında kira yenileyecek olan malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek.
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- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
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