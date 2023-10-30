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Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca çalışan ve işveren tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılına birkaç ay kala ücretlere yapılacak olan artışlar da merak konusu oldu. Hem gelen açıklamalar hem de ekonomik veriler, asgari ücret zamlarına dair olası senaryoları belirlemeye yönelik ipuçları sunuyor. İşte, asgari zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:26
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Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

Asgari ücret zammı son dakika açıklamaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. 2024 Ocak ayına yaklaşılırken yeni maaş tahminleri de gelmeye başladı. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yapılan ara zamlar, net asgari ücretin önemli ölçüde artmasına neden oldu. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte, son maaş tahminleri...

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Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

İŞTE ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI

Masaya gelecek rakamlar

Yılın sonuna yaklaşılırken, 8 milyona yakın asgari ücretlinin heyecanlı bekleyişi başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle start alacak ancak şimdiden hazırlıklar için kollar sıvandı. Hem işçi hem işveren tarafı; verileri, beklentileri değerlendirip masaya taşıyacağı talepleri, teklifleri hazırlayacak.

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Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

SÖZ ASGARİ ÜCRETLİLERDE

Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek.

TİSK henüz kamuoyuna konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

Türk-İş ise yürüteceği çalışmalarda asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyurdu.

Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.

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Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

ENFLASYON MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da "Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" şeklinde değerlendirme geldi.

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Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

Bu değerlendirme de çalışmalarda öncelikle enflasyon verilerinin dikkate alınacağını ortaya koyuyor. Peki bu açıklamalar kapsamında masaya hangi rakamların gelmesi bekleniyor? İşte detayları…