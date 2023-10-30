Asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı! 2024 Ocak ayında maaşlar...

"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu milyonlarca çalışan ve işveren tarafından sorgulanıyor. Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılına birkaç ay kala ücretlere yapılacak olan artışlar da merak konusu oldu. Hem gelen açıklamalar hem de ekonomik veriler, asgari ücret zamlarına dair olası senaryoları belirlemeye yönelik ipuçları sunuyor. İşte, asgari zammı son dakika gelişmeleri...