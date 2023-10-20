20 Ekim ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınladı! ŞOK Airfryer 1.499 TL, tost makinesi 199 TL, katlanır masa 699 TL, kitaplık 699 TL’den satıyor

ŞOK heyecan uyandıran 20 Ekim aktüel indirim kataloğu yayınladı. 25 Ekim tarihine kadar market raflarında yerini alacak indirimli ürünler arasında Airfryer 1.499 TL, tost makinesi 199 TL, katlanır masa 699 TL, çekmeceli şifonyer 1.099 TL, kitaplık 699 TL, Bernardo Olivia 9 ParçaKahvaltı Takımı 499 TL, Esse 5 Parça Servis Seti 449 TL, 4'lü Bernardo Kahve Takımı 219 TL, Esse Çatal Bıçak Seti 999 TL ve Arzum Teablend Çay Makinesi 999 TL, Paşabahçe markalı 3200 cc Borcam Tepsi 149 TL, 1950 cc Kare Tepsi 79,95 TL, 1030 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 119 TL, 1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 139 TL, 640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL, 2'li Kapaklı Kase 59,95 TL, 2500 cc Kapaklı Kase 74,95 TL, 1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL ve 12 cm Çerezlik 49,95 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte ŞOK haftanın yıldızlarında yeni fiyatlar…

ŞOK 20 - 25 EKİM ALTÜEL ÜRÜNER KATALOĞU