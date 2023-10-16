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Haberler Galeri Tarım Kredi'de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Tarım Kredi'de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Tarım Kredi Market enflasyonla mücadele kapsamında yeni indirim kataloğunu güncelledi. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında kıyma 400gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den yer alıyor. İşte TK özel indirim kampanyası ve fiyatları

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:02
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Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Tarım Kredi Market ekim ayın indirim kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan enflasyonla mücadele çağrısına kulak veren zincir market bu ayın ikinci kataloğunda efsane indirimlerle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda kıyma 400gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den, Tereyağı 179,90 TL'den, süt 18,50 TL'den, beyaz peynir 105,00 TL'den satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri tam liste fiyatları….

TARIM KREDİ 16 EKİM – 2 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Ayçiçek Yağı 38,00 TL

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Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Nohut 32,90 TL

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Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Kırık Pirinç 19,90 TL

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Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Makarna Çeşitleri 14,50 TL