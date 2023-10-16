Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...

Tarım Kredi Market ekim ayın indirim kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan enflasyonla mücadele çağrısına kulak veren zincir market bu ayın ikinci kataloğunda efsane indirimlerle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda kıyma 400gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den, Tereyağı 179,90 TL'den, süt 18,50 TL'den, beyaz peynir 105,00 TL'den satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri tam liste fiyatları….

TARIM KREDİ 16 EKİM – 2 KASIM İNDİRİM KATALOĞU