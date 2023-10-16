16 Ekim 2023, Pazartesi
Tarım Kredi'de indirimli ürünler yenilendi! Fiyatları bir bir düştü: Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL...
Tarım Kredi Market enflasyonla mücadele kapsamında yeni indirim kataloğunu güncelledi. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında kıyma 400gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den yer alıyor. İşte TK özel indirim kampanyası ve fiyatları
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:02
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