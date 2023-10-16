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WhatsApp’a daha önceki mesajlarınızı kolayca bulabileceğini bir özellik geliyor! Herkes gün gün eski mesajlarını görebilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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WhatsApp’a daha önceki mesajlarınızı kolayca bulabileceğini bir özellik geliyor! Herkes gün gün eski mesajlarını görebilecek

WhatsApp daha önceki mesajlaşmalarınızı kolayca bulabileceğiniz bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz beta aşamasında olan özellik kullanıcıların beğenisini sunulduğunda herkes gün gün eski mesajlaşmalarına ulaşabilecek.

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