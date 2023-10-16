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2028 yılı için enflasyon hedef belirlendi! 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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2028 yılı için enflasyon hedef belirlendi! 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı’na sunuldu...

12. Kalkınma Planı'na göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor

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