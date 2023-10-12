Migros 12 Ekim indirim kataloğu yayınlandı! Migros’ta bu hafta Ayçiçek yağı 148,90 TL, 5kg un 57,90 TL, 5kg şeker 134,90 TL, 2,5 kg baldo pirinç, Salça 29,90 TL…Migros 12 Ekim indirim kataloğu yayınla

Migros 12 Ekim indirim kataloğunda yer alan ürünlerin listesini ve fiyatlarını yayınladı. 25 Ekim 2023 tarihine kadar marketlerde satışa sunmaya devam edeceği uygun fiyatlı ürünler arasında bütün piliç 54,50 TL, Ayçiçek yağı 148,90 TL, 5kg un 57,90 TL, 5kg şeker 134,90 TL, 2,5 kg baldo pirinç, domes salçası 29,90 TL, çay 76,90 TL, 500 gr tereyağı 99,50 TL, Kaymak 39,90 TL, süzme peynir 47,25 TL, Çamaşır suyu 29 TL, vileda 199,90 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 179,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte Migros'un merak edilen yeni indirimli ürünler listesi ve fiyatları….

MİGROS 12 EKİM İNDİRİM KATALOĞU