Ticaret Bakanlığından flaş adım! O sektörde fırsatçılık yapana son darbe böyle vurulacak

"KAPATMA CEZASI GELİYOR"

Deprem sonrası zam yapmama sözü vermelerine rağmen fiyatları fahiş şekilde artıran inşaat malzemesi satıcılarına 'yol yakınken yanlıştan dönün' uyarısı yaptı Bakan...

Bunlar yeterli mi?

Elbette daha yapılacak çok iş var.

Bakan Ömer Bolat, önümüzdeki dönemde bir torba yasayla cezaları daha da artıracaklarını söylüyor.

Hatta yaptırımlar arasında kapatmaya varıncaya kadar çeşitli cezalar da gündemde...

Sanırım, cezalar arttıkça fahiş fiyat uygulayanlar da piyasayı bozmaya kalkanlar da kendilerine daha fazla çekidüzen verir.