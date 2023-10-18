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Ticaret Bakanlığından flaş adım! O sektörde fırsatçılık yapana son darbe böyle vurulacak

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Ticaret Bakanlığından flaş adım! O sektörde fırsatçılık yapana son darbe böyle vurulacak

Fahiş fiyat uygulayanlara ve vatandaşın canını yakanlara karşı hükümet göz açtırmıyor. Başkan Erdoğan’ın kesin talimatıyla hareket eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vurgunculuk peşinde koşanları net bir dille uyarmıştı. Fırsatçılara yönelik para cezası yanında önemli bir yaptırımın daha yolda olduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, hükümetin son darbeyi indirmek için hazırlandığını ima ederek Bakan Bolat’tan edindiği bilgi ışığında o sektöre yönelik yeni hataya geçecek sıkı yaptırımı açıkladı.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmeden edindiği bilgiler doğrultusunda bugünkü köşesine taşıdığı kritik yazısı şöyle:

(Fotoğrafta Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör)

Kabine kurulduğundan bu yana en aktif çalışan bakanlıklardan birisi Ticaret Bakanlığı... Otomotiv sektöründe aldıkları önlemlerin etkilerini piyasada yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bakan Ömer Bolat'ın ajandasında şimdi enflasyonla mücadele ve gayrimenkul sektörü var. Bir süredir ilan siteleriyle ilgili adımlar atılıyor.
Emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlere başlanmış durumda... Diğer taraftan da gıdadan beyaz eşyaya, mobilyadan restoranlara kadar birçok sektöre 'fiyatları düşürün' çağrısı yapılıyor. Çağrıya sektörlerden olumlu yanıtlar gelmeye de başladı.

(Fotoğrafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat)

Öte yandan serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratan her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemeler de sürüyor. Misal, önceki gün sigara sektöründe bakanlık müfettişlerinin ortaya çıkardığı çifte fatura skandalı gibi...
Görmüşsünüzdür, sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenleyen, gümrüğe düşük tutarlı fatura ibraz eden firmalar denetlendi. 215 milyon TL kamu zararı tahsil edildi.
Peki önümüzdeki dönemde neler yapılacak?
Dün Bakan Ömer Bolat SABAH Ankara Bürosu'ndaydı. Sohbette piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimleri hassasiyetle takip etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Bunlar arasında deprem bölgesinde ocaktan bu yana fiyatları yüzde 170 artıran çimento ve hazır betoncular da var.

"KAPATMA CEZASI GELİYOR"

Deprem sonrası zam yapmama sözü vermelerine rağmen fiyatları fahiş şekilde artıran inşaat malzemesi satıcılarına 'yol yakınken yanlıştan dönün' uyarısı yaptı Bakan...
Bunlar yeterli mi?
Elbette daha yapılacak çok iş var.
Bakan Ömer Bolat, önümüzdeki dönemde bir torba yasayla cezaları daha da artıracaklarını söylüyor.
Hatta yaptırımlar arasında kapatmaya varıncaya kadar çeşitli cezalar da gündemde...
Sanırım, cezalar arttıkça fahiş fiyat uygulayanlar da piyasayı bozmaya kalkanlar da kendilerine daha fazla çekidüzen verir.

Bakan Bolat’tan dış ticaret açığı açıklaması BAKAN BOLAT'TAN "DIŞ TİCARET AÇIĞI" AÇIKLAMASI
Bakan Bolat A Haber’de BAKAN BOLAT A HABER'DE
Bakan Bolat A Haber’de

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