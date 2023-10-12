Ticaret Bakanı Bakan Ömer Bolat'tan "dış ticaret açığı" açıklaması

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre; bir önceki yılın ağustos ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı Temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5 oranında, aylık ise yüzde 88,8 oranında düşüşle, bu yıl ağustos ayında 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir. Ağustos ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir" ifadelerini kullandı.