17-18 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...

Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, hem Türkiye ekonomisine hem de bölgedeki çiftçiler için büyük önem taşıyor. sahiptir. Her yıl hasat döneminde, fındık fiyatları merakla beklenir ve çiftçilerin gelirlerini etkileyen bir faktör haline gelir. Peki, fındık fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? İşte, serbest piyasa fındık fiyatları...

17-18 EKİM FINDIK FİYATLARI

Altınordu ilçesindeki fındık fiyatlarına göre 17 Ekim tarihindeki güncel fiyatlar şu şekildedir:

🌰50 randıman brüt fiyat: 89.00 TL

🌰51 randıman net fiyat: 89.00 TL

🌰52 randıman net fiyat: 90.60 TL