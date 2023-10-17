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17-18 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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17-18 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...

"Fındık fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, bölgedeki çiftçiler ve aileleri için temel bir geçim kaynağıdır. Fındık üretim merkezlerinden olan Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi illerdeki çiftçiler, fındık hasadının tamamlanmasının ardından elde edecekleri ürünün fiyatının ne olacağını merakla bekliyor.

Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, hem Türkiye ekonomisine hem de bölgedeki çiftçiler için büyük önem taşıyor. sahiptir. Her yıl hasat döneminde, fındık fiyatları merakla beklenir ve çiftçilerin gelirlerini etkileyen bir faktör haline gelir. Peki, fındık fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? İşte, serbest piyasa fındık fiyatları...

17-18 EKİM FINDIK FİYATLARI

Altınordu ilçesindeki fındık fiyatlarına göre 17 Ekim tarihindeki güncel fiyatlar şu şekildedir:

🌰50 randıman brüt fiyat: 89.00 TL

🌰51 randıman net fiyat: 89.00 TL

🌰52 randıman net fiyat: 90.60 TL

🌰53 randıman net fiyat: 92.35 TL

🌰54 randıman net fiyat: 94.10 TL

🌰55 randıman net fiyat: 95.85 TL

🌰56 randıman net fiyat: 97.60 TL

Aynı tarihte diğer bölgelerdeki fındık fiyatları ise şu şekildedir:

🌰Akçakoca: 85 – 103 TL

🌰Çarşamba: 85 – 103 TL

🌰Düzce: 85 – 103 TL

🌰Fatsa: 85 – 103 TL

🌰Giresun: 102 – 103 TL

🌰Kocaeli: 85 – 94 TL

🌰Ordu: 91 – 107 TL

🌰Sakarya: 85 – 94 TL

🌰Samsun: 88 – 103 TL

🌰Trabzon: 91 – 94 TL

🌰Terme: 85 – 103 TL

🌰Ünye: 85 – 103 TL

🌰Zonguldak: 85 – 103 TL

Fındık fiyatları bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir, bu nedenle doğru fiyatı öğrenmek için yerel pazarlardan veya güncel haber kaynaklarından bilgi almanızda fayda var.

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