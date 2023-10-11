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Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Adası: Ekinlik! Her atık değer kazanıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Adası: Ekinlik! Her atık değer kazanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası" olarak yapılandırılan Ekinlik Adası'nda atıklar dönüştürülerek hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılıyor.

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