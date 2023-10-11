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Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan cevap verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan cevap verdi

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek" açıklamasında bulundu.

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