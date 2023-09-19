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Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan'dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta sıfır atık konusunda tüm dünyayı gönüllü olmaya davet ederek, "Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan da yaptığı paylaşımda 'Tüm devlet ve hükûmet başkanlarını Sıfır Atık Hareketi'ne ortak olmaya davet ediyorum' dedi.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 11:09
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Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan’dan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkevi'nde 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliği kapsamında imza töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketine küresel bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Başkan Erdoğan 'https://zerowastecommitment.com' isimli internet sitesi üzerinden bugün ilk defa küresel imzaya açılan iyi niyet beyanını çevrimiçi olarak imzaladı.

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Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan’dan

Öte yandan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu çerçevesinde New York Türkevi'nde, devlet başkanı eşleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) üst düzey yöneticileri, diğer ülke diplomatları ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın hazır bulunduğu programda, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" isimli etkinlikte konuştu.

"İnsanlık ailesini, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak yarın değil, bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz." diyen Emine Erdoğan, "İklim krizi için kritik eşik, kapımıza dayandı ve bugün, konuşma, değerlendirme faslını geride bırakıp acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

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Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan’dan

"Ortak evimiz dünya, iklim değişikliğinin en önemli sorunumuz olduğu gerçeğini her geçen gün daha şiddetli bir şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, geçen haftalarda Türkiye, Libya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'da yaşanan "alışılmışın dışında" büyük afetler yaşanmasına dikkati çekti.

Emine Erdoğan, dünyada, saniyede 127 ton gıda üretildiğini, bunun 41 tonunun tüketilmeden "heba edilirken", 820 milyonu bulan nüfusun "açlıkla boğuştuğunu" söyledi.

Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone'nin First Leydileri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

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Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan’dan

"HER DAKİKA DÜNYAMIZDA 1 MİLYAR ADET PET ŞİŞE KULLANILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, artan plastik kullanımına işaret ettiği konuşmasında, dünya genelinde dakikada 1 milyar adet pet şişe kullanıldığını ve bu atıkların çok büyük bir kısmının denizlere, okyanuslara karışarak canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

Her yıl üretilen 2 milyar ton evsel atığın, 2050'de 4 milyar tonu bulacağı öngörüsünü paylaşan Emine Erdoğan, "Tüketim hızının bu denli yüksek olması sadece atık problemine neden olmuyor, aynı zamanda doğal kaynaklarımızın tükenmesine de yol açıyor." dedi.

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Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan’dan

Emine Erdoğan, Türkiye'de atık konusunda başlattıkları seferberlik hareketiyle "6 yıl sonunda, 650 milyon ton ham maddenin kullanımını önleyerek döngüsel ekonomiye katkı sunduk." diyerek, bu sürede 2 bin futbol sahası büyüklüğünde arazinin ve 2 milyonu aşkın ailenin yıllık su ihtiyacına eşdeğer su kaynağının korunduğunu dile getirdi.

DÜNYAYI KİRLETEN ÜLKELERE MESAJ

Emine Erdoğan, Türkiye'deki bu kazanımların dünyadaki gidişatı durdurmaya yetmediğine, özellikle dünyayı kirleten ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çekti.