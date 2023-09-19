Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan’dan

"Ortak evimiz dünya, iklim değişikliğinin en önemli sorunumuz olduğu gerçeğini her geçen gün daha şiddetli bir şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, geçen haftalarda Türkiye, Libya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'da yaşanan "alışılmışın dışında" büyük afetler yaşanmasına dikkati çekti.

Emine Erdoğan, dünyada, saniyede 127 ton gıda üretildiğini, bunun 41 tonunun tüketilmeden "heba edilirken", 820 milyonu bulan nüfusun "açlıkla boğuştuğunu" söyledi.

Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone'nin First Leydileri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldu.