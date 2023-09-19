19 Eylül 2023, Salı
Sıfır Atık hareketi küreselleşiyor! Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı: Acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz! İlk destek Başkan Erdoğan'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta sıfır atık konusunda tüm dünyayı gönüllü olmaya davet ederek, "Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan da yaptığı paylaşımda 'Tüm devlet ve hükûmet başkanlarını Sıfır Atık Hareketi'ne ortak olmaya davet ediyorum' dedi.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 11:09
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